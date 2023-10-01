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У легкій сукні в квітковий принт: Аліна Байкова показала фото у романтичному образі з Марокко

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У легкій сукні в квітковий принт: Аліна Байкова показала фото у романтичному образі з Марокко

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Модель знову подорожує світом.

Українська красуня Аліна Байкова не перестає нас дивувати своїми луками. Цього разу модель вирушила до Марокко, де відвідала місто Марракеш.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Для однієї з прогулянок Аліна одягла романтичну мінісукню у квітковий принт із довгими рукавами та рюшами на манжетах та спідниці. Доповнили її вбрання кремова сумка від Chanel, макіяж та кілька прикрас.

Також Аліна зібрала волосся в низький пучок і прикрасила легкою шовковою хусткою, забарвлення якої поєднувалося з принтом її сукні.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Ймовірно, зірка проводить у цій країні час зі своїм новим бойфрендом, ім'я якого поки що тримає в секреті. Тільки ыноді Байкова показує фотографії загадкового молодого чоловіка в Instagram Stories.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Бойфренд Аліни Байкової / © Instagram Аліни Байкової
Бойфренд Аліни Байкової / Фото: Instagram Аліни Байкової
Бойфренд Аліни Байкової / © Instagram Аліни Байкової
Бойфренд Аліни Байкової / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
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