У легкій сукні в квітковий принт: Аліна Байкова показала фото у романтичному образі з Марокко

Українська красуня Аліна Байкова не перестає нас дивувати своїми луками. Цього разу модель вирушила до Марокко, де відвідала місто Марракеш.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Для однієї з прогулянок Аліна одягла романтичну мінісукню у квітковий принт із довгими рукавами та рюшами на манжетах та спідниці. Доповнили її вбрання кремова сумка від Chanel, макіяж та кілька прикрас.

Також Аліна зібрала волосся в низький пучок і прикрасила легкою шовковою хусткою, забарвлення якої поєднувалося з принтом її сукні.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Ймовірно, зірка проводить у цій країні час зі своїм новим бойфрендом, ім'я якого поки що тримає в секреті. Тільки ыноді Байкова показує фотографії загадкового молодого чоловіка в Instagram Stories.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Бойфренд Аліни Байкової / Фото: Instagram Аліни Байкової

Бойфренд Аліни Байкової / Фото: Instagram Аліни Байкової

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