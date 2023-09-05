У легкій сукні з глибоким декольте: італійська акторка позувала на червоній доріжці кінофестивалю

Коротке вбрання вона доповнила розкішними прикрасами.
Італійська акторка Свева Альвіті вже кілька днів сяє на червоній доріжці 80-го Венеційського кінофестивалю на острові Лідо. У день відкриття заходу вона продемонструвала образ у ніжно-рожевій сукні з квіткою від бренду Ermanno Scervino.
Учора ж зірка вийшла на публіку в легкій сукні кольору шампанського, у якої було дуже глибоке V-подібне декольте.
Дизайн сукні був простим, адже його прикрашали лише невеликі оборки на плечах та зав'язки на декольте.
Доповнила лук акторка червоним взуттям та розкішним набором Damiani Mimosa High Jewelry, виготовленим із рожевого золота, рожевих сапфірів, рубінів та приголомшливих великих коралів.
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