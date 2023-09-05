У легкій сукні з глибоким декольте: італійська акторка позувала на червоній доріжці кінофестивалю

Італійська акторка Свева Альвіті вже кілька днів сяє на червоній доріжці 80-го Венеційського кінофестивалю на острові Лідо. У день відкриття заходу вона продемонструвала образ у ніжно-рожевій сукні з квіткою від бренду Ermanno Scervino.

Учора ж зірка вийшла на публіку в легкій сукні кольору шампанського, у якої було дуже глибоке V-подібне декольте.

Дизайн сукні був простим, адже його прикрашали лише невеликі оборки на плечах та зав'язки на декольте.

Свева Альвіті / Фото: Getty Images

Доповнила лук акторка червоним взуттям та розкішним набором Damiani Mimosa High Jewelry, виготовленим із рожевого золота, рожевих сапфірів, рубінів та приголомшливих великих коралів.

Свева Альвіті / Фото: Getty Images

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