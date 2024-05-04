У легкій сукні з принтом: Белла Хадід підкреслила фігуру вінтажним вбранням

Американська супермодель Белла Хадід потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла до своєї машини у супроводі охорони. У цьому місті вона зараз проводить час, щоб просувати свій новий парфумерний бренд Orebella.

Дівчина мала чарівний вигляд, оскільки одягла дуже ніжну та жіночну сукню від бренду Roberto Cavalli. Це було вінтажне вбрання з колекції весна-літо 2003 року.

У вбрання був у цікавий принт із зображенням райських птахів та квітів, а також на спідниці його прикрашав високий розріз, що відкривав ноги. Доповнював цю літню легку сукню корсет, на якому теж був малюнок. Вбрання Белла доповнила золотими босоніжками Giuseppe Zanotti, прикрасами, високою зачіскою та лате-макіяжем.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Після цієї ефектної появи на публіці модель заскочили ввечері в компанії бойфренда – Адана Бануєлоса – досить відомого американського вершника. Пара виходила із закладу тримавшись за руки, водночас Белла носила шкіряні штани та куртку у поєднанні з черевиками та білим топом. А ось Адан був у сорочці, джинсах та ковбойському капелюсі. Схоже, що у такому образі ковбой ходить і за межами своєї ферми.

Белла Хадід з бойфрендом / Фото: Getty Images

Також відомо, що дівчина продала свою нерухомість у Лос-Анджелесі і переїхала до Техасу, щоб сховатися від уваги. Проте зробила вона це заради нового бойфренда, який теж мешкає у Техасі, чи ні – не повідомляла. Згідно з виданням Daily Mail, пара живе неподалік одне від одного.

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