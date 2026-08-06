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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

У легінсах і топі: Алессандра Амбросіо показала тренування для ідеальних сідниць і преса

Модель перебуває у чудовій фізичній формі та ділиться своїми секретами щодо її підтримання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася з підписниками в Instagram відео свого тренування.

Цього разу зірка продемонструвала комплекс вправ, спрямований на пропрацювання м’язів сідниць і преса. Для тренувань модель обрала обтислий спортивний сірий комплект, що складався з топа та легінсів, який підкреслив її підтягнуту фігуру.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На опублікованих відео Амбросіо виконувала різні вправи з власною вагою та спортивним інвентарем, приділяючи особливу увагу м’язам тулуба та нижньої частини тіла. Судячи з усього, саме такі тренування допомагають моделі підтримувати чудову фізичну форму.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Відомо, що модель уже багато років веде активний спосіб життя. Окрім занять у спортзалі, вона регулярно практикує йогу та пілатес, займається силовими тренуваннями, любить хайкінг, серфінг і тривалі прогулянки на свіжому повітрі. За словами Амбросіо, саме поєднання різноманітних фізичних навантажень і збалансованого харчування дозволяє їй зберігати струнку фігуру та гарне самопочуття.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше Софія Вергара в леопардових лосінах продемонструвала своє тренування на сідниці.

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