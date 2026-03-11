У легкому костюмі, який доповнила хутряною сумкою: Кайлі Міноуг здивувала образом на Тижні моди

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Австралійська попзірка Кайлі Міноуг з’явилася серед гостей на Тижні моди у Парижі і відвідала показ Матьє Блазі для Chanel, який презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Співачка постала перед фотографами у вишуканому і лакіночному комплекті зі спідницею та легким топом на тонких бретельках. Обидві речі були прикрашені кольоровим мереживом з вишивкою бісером.

Свій образ 57-річна Кайлі доповнила культовими туфлями з відкритою п’яткою та чорним мисом, а ось у руці тримала дуже нестандартну сумку-мішок, адже вона була виконана із сірого хутра.

Волосся співачка вклалал у легкі локони, а макіяж був дуже лаконічним і ніжним, томоу ідеально підходив до її романтичного луку.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Також цей показ відвідали акторка та модель Лілі-Роуз Депп і акторка Марго Роббі.