ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

У легкому костюмі, який доповнила хутряною сумкою: Кайлі Міноуг здивувала образом на Тижні моди

Співачка обрала романтичний образ, але з цікавими акцентами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Австралійська попзірка Кайлі Міноуг з’явилася серед гостей на Тижні моди у Парижі і відвідала показ Матьє Блазі для Chanel, який презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Співачка постала перед фотографами у вишуканому і лакіночному комплекті зі спідницею та легким топом на тонких бретельках. Обидві речі були прикрашені кольоровим мереживом з вишивкою бісером.

Свій образ 57-річна Кайлі доповнила культовими туфлями з відкритою п’яткою та чорним мисом, а ось у руці тримала дуже нестандартну сумку-мішок, адже вона була виконана із сірого хутра.

Волосся співачка вклалал у легкі локони, а макіяж був дуже лаконічним і ніжним, томоу ідеально підходив до її романтичного луку.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Також цей показ відвідали акторка та модель Лілі-Роуз Депп і акторка Марго Роббі.

Кайлі Міноуг у гарних сукнях (9 фото)

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Миноуг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг и принц Уильям_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie