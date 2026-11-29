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- Шоу-бізнес
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У лелітках і з оголеним пресом: красива Сінді Бруна сяяла на церемонії у Катарі
32-річна французька модель зачарувала розкішним образом із довгим кейпом.
Сінді Бруна відвідала церемонію нагородження премії Fashion Trust Arabia Prize 2026, яка відбулася у Музеї ісламського мистецтва в Досі.
На заході модель з’явилася у розкішному ансамблі молочно-кремового відтінку, розшитому дрібними мерехтливими лелітками.
Її вбрання складалося зі сріблястого топа-бандо з тонких ниток, довгої приталеної спідниці прямого крою й ефектного кейпа з високим коміром та полотнами тканини, які спадали з плечей до самої підлоги.
Родзинкою аутфіту став великий виріз спереду, який дозволив Сінді продемонструвати свій плаский живіт і рельєфний прес.
Образ Бруна доповнила бежевими лакованими гостроносими туфлями. У вухах у неї були елегантні сережки із зеленими каменями. Модель розпустила волосся і зробила макіяж з довгими віями і нюдовою помадою з коричневим контуром.