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У леопардових лосинах і лакованому плащі: Нікі Гілтон потрапила під приціл папараці

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У леопардових лосинах і лакованому плащі: Нікі Гілтон потрапила під приціл папараці

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Своєму улюбленому стилю в одязі дівчина не зраджує.

Американська мільйонерка та сестра Періс Гілтон, 39-річна Нікі Гілтон, опинилася в центрі уваги, коли вийшла на прогулянку в Нью-Йорку. Знаменитість сфотографували на Мангеттені.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

На Нікі було вбрання в її улюбленому стилі, адже вона поєднала лосини в леопардовий принт із чорною майкою та лакованим плащем. Доповнили її образ чорні туфлі-човники, укладання, макіяж та прикраси з діамантами. У руці Гілтон тримала невелику коричневу сумку.

На сторінці в Instagram Нікі показала, як провела Геловін з дітьми та чоловіком у їхньому заміському будинку.

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