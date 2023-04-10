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У леопардових мінішортах та чоботях: Кортні Кардашян помітили з чоловіком-рокером

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У леопардових мінішортах та чоботях: Кортні Кардашян помітили з чоловіком-рокером

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

Пара після невеликого шопінгу прямувала до своєї машини.

Старшу сестру Кім Кардашян – Кортні – помітили у Палм-Спрінгс, де вона зараз відпочиває зі своїм чоловіком Тревісом Баркером. Пара йшла парковкою до машини, коли їх сфотографували папараці.

Кортні перефарбувала волосся у світлий відтінок, ставши білявкою, а також одягла екстравагантне вбрання — леопардові мінішорти та білу футболку з особливим принтом у вигляді постера до документального фільму "У ліжку з Мадонною", що розповідає про закулісне життя співачки Мадонни під час її туру. Футболка є вінтажною.

Свій лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами та чоботами гірчичного відтінку. З прикрас на Кортні була лише обручка на безіменному пальці. Тревіс також віддав перевагу білій футболці з принтом, але у вигляді черепа, сірим штанам та кросівкам.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / © Getty Images
Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
608
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