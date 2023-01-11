Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У леопардових плавках і без ліфа: учасниця шоу "Холостяк-12" показала фото з пляжу

У леопардових плавках і без ліфа: учасниця шоу "Холостяк-12" показала фото з пляжу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1576
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У леопардових плавках і без ліфа: учасниця шоу "Холостяк-12" показала фото з пляжу

Марина Голд/Instagram

Марина Голд разом із іншою учасницею проєкту відпочиває на Гаваях.

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд – опублікувала в Instagram світлину, зроблену на пляжі на Гаваях.

Позувала Марина у леопардових плавках і кремовій сорочці, яку зав'язала вузлом під грудьми. До речі на ній був відсутній ліф. Голову вона прикрасила хусткою з кольоровим принтом.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Компанію на відпочинку Голд склала інша учасниця проєкту – Олександра Мудра, яка потрапила до фіналу "Холостяка-12".

Марина Голд і Олександра Мудра/Instagram / ©
Марина Голд і Олександра Мудра/Instagram
Марина Голд і Олександра Мудра/Instagram / ©
Марина Голд і Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, раніше Марина прокоментувала свій виліт із проєкту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1576
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація