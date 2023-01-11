У леопардових плавках і без ліфа: учасниця шоу "Холостяк-12" показала фото з пляжу

Марина Голд разом із іншою учасницею проєкту відпочиває на Гаваях.
Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд – опублікувала в Instagram світлину, зроблену на пляжі на Гаваях.
Позувала Марина у леопардових плавках і кремовій сорочці, яку зав'язала вузлом під грудьми. До речі на ній був відсутній ліф. Голову вона прикрасила хусткою з кольоровим принтом.
Компанію на відпочинку Голд склала інша учасниця проєкту – Олександра Мудра, яка потрапила до фіналу "Холостяка-12".
Нагадаємо, раніше Марина прокоментувала свій виліт із проєкту.
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