У леопардових плавках і без ліфа: учасниця шоу "Холостяк-12" показала фото з пляжу

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд – опублікувала в Instagram світлину, зроблену на пляжі на Гаваях.

Позувала Марина у леопардових плавках і кремовій сорочці, яку зав'язала вузлом під грудьми. До речі на ній був відсутній ліф. Голову вона прикрасила хусткою з кольоровим принтом.

Марина Голд/Instagram

Компанію на відпочинку Голд склала інша учасниця проєкту – Олександра Мудра, яка потрапила до фіналу "Холостяка-12".

Марина Голд і Олександра Мудра/Instagram

Марина Голд і Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, раніше Марина прокоментувала свій виліт із проєкту.

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