У леопардових штанях і білій перуці: 75-річна Шер з'явилася на галавечорі в Каліфорнії

У леопардових штанях і білій перуці: 75-річна Шер з'явилася на галавечорі в Каліфорнії

Вона вміє епатувати і не боїться екстравагантних вбрань.

У неділю ввечері в Лос-Анджелесі відбулося урочисте відкриття Музею кіноакадемії, яке відвідала величезна кількість знаменитостей серед яких ми помітили Кеті Перрі, Ніколь Кідман, Леді Гагу, Шер і багатьох інших

Всі вони демонстрували свої розкішні вбрання від іменитих брендів і намагалися здивувати образами. Наприклад, Шер вибрала для появи вбрання від Dolce & Gabbana, що складалося з леопардових штанів-кльош, чорно-білого корсета зі стразами і жакета з широкими лацканами.

Шер / Associated Press

Доповнили це яскраве вбрання знаменитості двоколірний капелюх, біла перука з локонами і безліч прикрас на шиї.

Шер / Associated Press

Нагадаємо, що влітку Шер відпочивала в Італії. Зірку заскочили фотографи під час прогулянки у Портофіно.

Шер / Getty Images

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