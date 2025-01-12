У леопардовій білизні і масці хижої кішки: телеведуча у відвертому образі похизувалася пишним бюстом

41-річна зірка OnlyFans Джессіка Алвес приміряла сексуальний комплект білизни з колекції, яку створив бренд Кім Кардашян у колаборації з Dolce & Gabbana.

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram порцію нових пікантних знімків. Вона продемонструвала сексуальний образ із ніг до голови у "хижому" принті. Позувала зірка на ліжку у кімнаті.

Джесіка постала перед фотокамерою у леопардовій білизні з колаборації Skims x Dolce & Gabbana. На ній був бюстгальтер, труси, пояс із підтяжками, панчохи і високі рукавички.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

Аутфіт Алвес доповнила хутряною маскою хижої кішки і туфлями з тваринним принтом на підборах-чарка.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

Телеведуча продемонструвала свої пишні форми і величезний бюст.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

Нагадаємо, Джессіка Алвес прийшла на вечірку у Сан-Паулу у білій мінісукні зі срібною торочкою і паєтками.

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