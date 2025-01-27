У леопардовій блузці і мереживних туфлях: 81-річна Катрін Деньов побувала на фешншоу Dolce & Gabbana

Французька акторка, як завжди, мала красивий вигляд на Тижні моди у Парижі.
Папараці сфотографували Катрін Деньов, коли вона вийшла з показу чоловічої колекції осінь-зима 2025/2026 бренду Dolce & Gabbana, що відбувся у межах Паризького тижня моди.
Акторка мала чудовий вигляд. На ній був чорний жакет, чорно-біла блузка з леопардовим принтом і бантом на шиї, а також чорні прямі штани зі стрілками.
Аутфіт Деньов доповнила чорними мереживними туфлями з пряжками з камінням та невеликими шпильками і чорним клатчем із чорним декором і логотипом бренду.
В акторки був червоний манікюр, укладання з прикореневим об'ємом та макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з дорогоцінним білим і фіолетовим камінням.
Нагадаємо, Катрін Деньов на показ чоловічої колекції AMI бренду Alexandre Mattiussi прийшла у шоколадному пальті і з блакитною сумочкою від бренду Ami Paris.
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