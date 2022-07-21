У леопардовій блузці та золотих босоніжках: Кейт Мосс на світській вечірці у Лондоні

На вечірці 48-річна модель з'явилася у сорочці з леопардовим принтом та чорних штанах з високою талією та широким поясом, що підкреслює талію Мосс.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Свій гламурний образ Кейт доповнила золотими босоніжками на підборах, кількома браслетами на зап'ясті та золотими сережками півкільцями. Також Мосс зробила макіяж із акцентом на червоні губи, а волосся зібрала в пучок.

Британка давно не відвідувала вечірки та на вчорашньому паті стала душею компанії. Вона танцювала і співала всю ніч безперервно. На закритому заході в Лондоні нова креативна директорка дієтичної коли Кейт представила чотири нові дизайни, випущені обмеженим тиражем, натхненні її найкультовішими образами. Модель підписала договір і, як повідомляється, може заробити до 5 мільйонів фунтів стерлінгів за партнерство.

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