У леопардовій блузці та золотих босоніжках: Кейт Мосс на світській вечірці у Лондоні

Британська супермодель Кейт Мосс відвідала вечірку на честь запуску колаборації Diet Coke у Лондоні.
На вечірці 48-річна модель з'явилася у сорочці з леопардовим принтом та чорних штанах з високою талією та широким поясом, що підкреслює талію Мосс.
Свій гламурний образ Кейт доповнила золотими босоніжками на підборах, кількома браслетами на зап'ясті та золотими сережками півкільцями. Також Мосс зробила макіяж із акцентом на червоні губи, а волосся зібрала в пучок.
Британка давно не відвідувала вечірки та на вчорашньому паті стала душею компанії. Вона танцювала і співала всю ніч безперервно. На закритому заході в Лондоні нова креативна директорка дієтичної коли Кейт представила чотири нові дизайни, випущені обмеженим тиражем, натхненні її найкультовішими образами. Модель підписала договір і, як повідомляється, може заробити до 5 мільйонів фунтів стерлінгів за партнерство.
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