У леопардовій куртці і сукні кольору індиго: співачка Пінк в об'єктивах папараці

Співачка Пінк потрапила в об'єктиви папараці біля Hudson Yards у Нью-Йорку. Зірка мала яскравий вигляд.

На ній була трикотажна сукня кольору індиго довжини міді з високою горловиною і маленькими дірками під грудьми. Її Пінк поєднала з курткою з леопардовим принтом на блискавці, яка мала чорний комір і великі накладні кишені.

Пінк / Фото: Getty Images

Аутфіт артистка доповнила чорними лакованими чоботами із металевою фурнітурою. Вона зробила гладке укладання зачіски піксі, одягла на очі чорні окуляри, вуха прикрасила великими сережками-кільцями, а губи нафарбувала ніжно-рожевим блиском.

Зірка була у чудовому настрої, мило усміхалася фотографам і залюбки їм позувала.

Нагадаємо, раніше Пінк сфотографували у Лондоні. Вона з'явилася там в еклектичному образі, в якому вона поєднала червоний топ, спортивні штани, картату сорочку і джинсову жилетку. Взута вона була у жовті босоніжки на високій платформі і підборах.

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