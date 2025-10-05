У леопардовій куртці і шкіряних трусах: Ріта Ора у зухвалому луку з’явилася на Тижні моди у Парижі

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора потрапила до об’єктивів папараці піл час Тижня моди в Парижі. Артистка продемонструвала там зухвалий образ.

На зірці була куртка з леопардовим принтом і шкіряні труси, які вона одягла на чорні капронові колготи в горошок. Взута Ріта була у чорні лаковані босоніжи на високих платформах і підборах. У цьому луку вона похизувалася стрункими ногами.

Ріта Ора / © Getty Images

Ора зробила ідеально рівне укладання боб-каре, макіяж із червоною помадою і молочний манікюр. Свій аутфіт співачка завкршила масивними чорним окулярами.

Нагадаємо, Ріта Ора скопіювала образ Алісії Сільверстоун, якому вже 30 років.