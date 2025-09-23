- Дата публікації
У леопардовій мініспідниці і чоботях Saint Laurent: Мераю Кері папараці заскочили дорогою на шоу
56-річна артистка розбавила своє чорне вбрання улюбленим анімалістичним принтом.
Мерая Кері потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на шоу «В прямому ефірі з Келлі і Майклом». Артистка мала красивий вигляд у гламурному образі.
На зірці був елегантний чорний жакет із атласними лацканами, чорний вʼязаний топ із V-подібним вирізом, чорні капронові колготи і коротка спідниця з леопардовим принтом.
Аутфіт співачка доповнила чорними високими гостроносими чоботами Saint Laurent. У неї було укладання з кучерями і макіяж із рожевими рум’янами. На обличчя Кері одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережками-кільцями, а на руці красувалася коктейльна каблучка з камінням.
Нагадаʼмо, Мерая Кері у золотій мінісукні і ботфортах на підборах з’явилася на концерті у Брайтоні.