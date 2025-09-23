У леопардовій мініспідниці і чоботях Saint Laurent: Мераю Кері папараці заскочили дорогою на шоу

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на шоу «В прямому ефірі з Келлі і Майклом». Артистка мала красивий вигляд у гламурному образі.

На зірці був елегантний чорний жакет із атласними лацканами, чорний вʼязаний топ із V-подібним вирізом, чорні капронові колготи і коротка спідниця з леопардовим принтом.

Мерая Кері / © Getty Images

Аутфіт співачка доповнила чорними високими гостроносими чоботами Saint Laurent. У неї було укладання з кучерями і макіяж із рожевими рум’янами. На обличчя Кері одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережками-кільцями, а на руці красувалася коктейльна каблучка з камінням.

