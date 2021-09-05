У леопардовій мінісукні і хутряному жилеті: 73-річна столична тусовщиця влаштувала запальні танці на UFW

У леопардовій мінісукні і хутряному жилеті: 73-річна столична тусовщиця влаштувала запальні танці на UFW

Олена Волк завдяки своїм епатажним образам і харизмі опиняється у центрі уваги модних заходів.

Вчора, 4 вересня, у розпал Ukrainian Fashion Week нашу увагу на фешнподії привернула найепатажніша і харизматична столична тусовщиця, світська левиця і зірка соцмереж — 73-річна Олена Волк.

Жінка обрала для свого виходу "хижий" лук, в якому вона мала дуже яскравий і ефектний вигляд.

Олена Волк

На Олені була леопардова обтисла мінісукня з декольте, зверху якої вона одягла хутряний жилет.

Олена Волк

Свій образ світська левиця доповнила лосинами з леопардовим принтом і замшевими чобітьми.

Олена Волк

Вона зробила собі об'ємне укладання і насичений макіяж із різнокольоровими блискітками. У вухах у неї були лаконічні сережки. Довгий строкатий манікюр завершив епатажний аутфіт Волк.

Олена Волк

Олена Волк

Олена дуже розкута та енергійна. І її сміливості можна тільки позаздрити. Вона, не соромлячись, влаштувала перед публікою запальні танці і опинилася у центрі уваги фешнівенту.

Жінка влаштувала запальні танці перед публікою на Ukrainian Fashion Week

Олена Волк

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