У леопардовій мінісукні і високих чоботах: Гейлі Бібер у гламурному образі з’явилася на Тижні моди у Парижі

Гейлі Бібер / © Getty Images

Реклама

Гейлі Бібер потрапила до об’єктивів папараці у Парижі, куди вона прибула на Тиждень моди. Модель мала ефектний вигляд у гламурному луку.

На зірці була обтисла мінісукня з леопардовим принтом, драпуванням і довгими рукавами, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру та стрункі ноги.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Лук вона доповнила чорними капроновими колготами і чорними високими чоботами на високих платформах і підборах.

Реклама

Аутфіт Бібер доповнила укладанням із м’якими локонами і макіяжем із рожевими рум’янами.

Нагадаємо, Гейлі Бібер фотографи заскочили у Лос-Анджелесі, коли вона поверталась із тренування у кроптопі і високих чорних лосинах.