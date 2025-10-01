- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
У леопардовій мінісукні і високих чоботах: Гейлі Бібер у гламурному образі з’явилася на Тижні моди у Парижі
28-річну модель у короткому вбранні з “хижим“ принтом заскочили у Франції.
Гейлі Бібер потрапила до об’єктивів папараці у Парижі, куди вона прибула на Тиждень моди. Модель мала ефектний вигляд у гламурному луку.
На зірці була обтисла мінісукня з леопардовим принтом, драпуванням і довгими рукавами, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру та стрункі ноги.
Лук вона доповнила чорними капроновими колготами і чорними високими чоботами на високих платформах і підборах.
Аутфіт Бібер доповнила укладанням із м’якими локонами і макіяжем із рожевими рум’янами.
Нагадаємо, Гейлі Бібер фотографи заскочили у Лос-Анджелесі, коли вона поверталась із тренування у кроптопі і високих чорних лосинах.