Шоу-бізнес
72
1 хв

У леопардовій мінісукні і високих чоботах: Гейлі Бібер у гламурному образі з’явилася на Тижні моди у Парижі

28-річну модель у короткому вбранні з “хижим“ принтом заскочили у Франції.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер потрапила до об’єктивів папараці у Парижі, куди вона прибула на Тиждень моди. Модель мала ефектний вигляд у гламурному луку.

На зірці була обтисла мінісукня з леопардовим принтом, драпуванням і довгими рукавами, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру та стрункі ноги.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Лук вона доповнила чорними капроновими колготами і чорними високими чоботами на високих платформах і підборах.

Аутфіт Бібер доповнила укладанням із м’якими локонами і макіяжем із рожевими рум’янами.

Нагадаємо, Гейлі Бібер фотографи заскочили у Лос-Анджелесі, коли вона поверталась із тренування у кроптопі і високих чорних лосинах.

72
