У леопардовій мінісукні і з хутряною сумкою Louis Vuitton: Ріанна у "мафіозному" луку сходила до ресторану

Попдіва вийшла у світ у вбранні з леопардовим принтом.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Ріанна, яка вийшла з ресторану Nice Guy, де була на святкуванні дня народження її подруги.

Попдіва мала ефектний вигляд в образі Mob Wife (дружина мафіозі). На ній була леопардова мінісукня, з-під якої було видно чорний бюстгальтер із пікантним декольте, а також літнє пальто з леопардовим принтом і штучним хутром на комірі та манжетах.

Ріанна / Фото: Getty Images

Аутфіт Рірі доповнила чорними капроновими колготами, чорними атласними слінгбеками і гламурною хутряною сумкою з анімалістним принтом від Louis Vuitton.

Співачка уклала своє волосся, яке нещодавно перефарбувала у блонд, одягла окуляри у стильній оправі і завершила аутфіт прикрасами на шиї і руках.

Нагадаємо, Ріанна випадково повторила образ Кері Бредшоу із серіалу "І просто так..."

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