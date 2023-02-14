У леопардовій мінісукні з величезним бантом: Lizzo у гламурному образі повеселилася на вечірці

Американська репвиконавиця – смілива жінка. Вона обожнює носити обтислі або короткі вбрання, у яких опиняється у центрі уваги.

34-річна Lizzo потрапила під приціл папараці, коли залишала вечірку у готелі Nomad у Лондоні. Артистка мала гламурний вигляд.

На ній була мінісукня з леопардовим принтом і відкрити плечами. Вбрання мало величезний бант спереду і хвіст-шлейф ззаду.

Lizzo / Фото: Getty Images

Сукню вона скомбінувала з чорними босоніжками-гладіаторами на високій підошві.

Lizzo зробила гладке укладання, макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха масивними довгими металевими сережками. Французький довгий манікюр завершив лук реперки.

Нагадаємо, на червоній доріжці премії "Греммі" Lizzo з'явилася в образі, у якому була схожою на квітник. На ній було вбрання-балахон з каптуром вогняного кольору від Dolce & Gabbana, розшите все квітковими аплікацями.

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