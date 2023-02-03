У леопардовій шубі: ефектна Нікі Гілтон прийшла на показ у Нью-Йорку

Захід відбувся у Збройовій палаті на Парк-авеню у Нью-Йорку. На показ Нікі приїхала в чорній сукні в підлогу, що переливалася камінням, підібрала до нього гостроносі туфлі-човники на підборах, а зверху вдягла леопардову шубу.

Біляве волосся Нікі зібрала у високий пучок, зробила макіяж очей зі стрілками на повіках і нанесла рожевий блиск на губи. Також одягла різні сережки, кольє у вигляді ланцюга із білого золота на шиї, а в руці несла маленьку чорну сумку на короткій ручці.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Показ Марка Джейкобса також відвідали інші знаменитості, серед них Ешлі Грем, Емілі Ратаковскі, Анна Вінтур, Софія Коппола та багато інших.

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