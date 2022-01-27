У леопардовій шубі і бейсболці: учасниця "Холостяка-10" продемонструвала стильний аутфіт

У леопардовій шубі і бейсболці: учасниця "Холостяка-10" продемонструвала стильний аутфіт

Аліна Ляшук скомбінувала екошубу з анімалістичним принтом із худі.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – любить вихвалятися новими стильними луками. Ось і цього разу дівчина придбала обновку і вирішила продемонструвати її фоловерам.

На відео Аліна постала у леопардовій довгій екошубі, під якою на ній були біле худі та білі спортивні штани. Вбрання вона доповнила білими кросівками і білою бейсболкою.

На плечі у дівчини висіла чорна сумка зі світло-помаранчевим ремінцем. У макіяжі Ляшук зробила акцент на червоній помаді.

Раніше Аліна продемонструвала лук у мандариновій сукні та білій екошубі.

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