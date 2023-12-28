У леопардовій шубі і панамці: Катерина Бужинська у стильному луку сфотографувалася на тлі гір

Співачка показала гарні світлини з сімейного відпочинку.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки з сімейного відпочинку на гірськолижному курорті.
Там артистка постала у стильній леопардовій шубі, світлій панамці з леопардовим відворотом, білому светрі, білих штанях і теплих рукавичках. На обличчя вона одягла масивні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила перлинними сережками, а на шию одягла цікаву підвіску.
Катерина також показала світлини зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим і їхніми дітьми – Катеринкою і Дмитриком.
Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували нову зимову пісню.
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