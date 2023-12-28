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У леопардовій шубі і панамці: Катерина Бужинська у стильному луку сфотографувалася на тлі гір

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У леопардовій шубі і панамці: Катерина Бужинська у стильному луку сфотографувалася на тлі гір

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Співачка показала гарні світлини з сімейного відпочинку.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки з сімейного відпочинку на гірськолижному курорті.

Там артистка постала у стильній леопардовій шубі, світлій панамці з леопардовим відворотом, білому светрі, білих штанях і теплих рукавичках. На обличчя вона одягла масивні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила перлинними сережками, а на шию одягла цікаву підвіску.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина також показала світлини зі своїм чоловіком Дімітаром Стойчевим і їхніми дітьми – Катеринкою і Дмитриком.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська з дітьми / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська з дітьми / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували нову зимову пісню.

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Дата публікації
Перегляди
413
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