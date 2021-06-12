У леопардовій шубі і з розбитим обличчям: Енн Гетевей шокувала образом для знімань

Енн зараз працює над новим байопіком.

38-річна акторка Енн Гетевей і 49-річний Джаред Лето разом активно знімаються в новому мінісеріалі для Apple TV+, який отримав назву We Crashed. У п'ятницю Енн заскочили папараці, під час знімань в Нью-Йорку, але впізнати знаменитість було практично неможливо.

На Гетевей була світла перука і безлічі штучних ран на обличчі і шиї. Схоже, що акторка грала в напруженій сцені, де її героїня постраждала.

Енн Гетевей / Getty Images

Гетевей була одягнена в пальто з леопардовим принтом, яке поєднала з червоною спідницею з таким же відвертим топом з блискітками. Також на ній були лаковані чоботи-панчохи.

Енн Гетевей / Getty Images

Майбутній серіал We Crashed розповість реальну історію про подружню пару Адама і Ребеку Нейманів, які створили мережу робочих просторів WeWork 2010 році. У шоу буде розповідатися історія про конфлікт пари і крах їхнього бізнесу.

Енн Гетевей і Джаред Лето / Getty Images

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