У леопардовій шубі, міні і на високих шпильках: дружина мільярдера Лорен Санчес відсвяткувала своє 56-річчя

Лорен Санчес

Днями дружина американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес відсвяткувала своє 56-річчя. З цієї нагоди вона влаштувала гучну вечірку, на яку запросила своїх друзів, серед яких був і клан Кардашян-Дженнер.

Лорен Санчес, Кріс Дженнер і Глое Кардашян / Фото pierresnaps

Санчес для святкування обрала ефектний гламурний образ, у якому мала просто неймовірний вигляд. На ній був чорний топ з довгими рукавами та пікантним декольте, чорна мініспідниця і леопардова шуба.

Лорен Санчес / Фото pierresnaps

Аутфіт Лорен доповнила чорними капроновими колготами та чорними замшевими ботильйонами на високих платформах і шпильках з сіткою та червоною підошвою.

Лорен Санчес / Фото pierresnaps

Жінка зробила гарну зачіску з локонами, макіяж і ніжно-рожевим блиском на губах і завершила лук різнокольоровими браслетами на руках.

Нагадаємо, папараці заскочили Лорен Санчес і Джеффа Безоса під час відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені.