У леопардовій шубі, міні і на високих шпильках: дружина мільярдера Лорен Санчес відсвяткувала своє 56-річчя
З нагоди свого дня народження Лорен Санчес влаштувала гучну вечірку.
Днями дружина американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес відсвяткувала своє 56-річчя. З цієї нагоди вона влаштувала гучну вечірку, на яку запросила своїх друзів, серед яких був і клан Кардашян-Дженнер.
Санчес для святкування обрала ефектний гламурний образ, у якому мала просто неймовірний вигляд. На ній був чорний топ з довгими рукавами та пікантним декольте, чорна мініспідниця і леопардова шуба.
Аутфіт Лорен доповнила чорними капроновими колготами та чорними замшевими ботильйонами на високих платформах і шпильках з сіткою та червоною підошвою.
Жінка зробила гарну зачіску з локонами, макіяж і ніжно-рожевим блиском на губах і завершила лук різнокольоровими браслетами на руках.
Нагадаємо, папараці заскочили Лорен Санчес і Джеффа Безоса під час відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені.