У леопардовій шубі на голе тіло і на шпильках: британська модель у стильному луку позувала навпочіпки на вулиці

Цього разу Арабелла Чі одяглася і похизувалася модним аутфітом.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові фото, на якому продемонструвала стильний лук.
Красуня позувала навпочіпки просто на вулиці. На ній була леопардова шуба зі штучного хутра, яку вона одягла на голе тіло. Верхній одяг Арабелла скомбінувала з чорними гостроносими чоботами на шпильках. Чі розпустила волосся і завершила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у блакитній прозорій білизні похизувалася пласким животом і спокусливим декольте.
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