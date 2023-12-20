У леопардовій шубі на голе тіло і на шпильках: британська модель у стильному луку позувала навпочіпки на вулиці

Цього разу Арабелла Чі одяглася і похизувалася модним аутфітом.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові фото, на якому продемонструвала стильний лук.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня позувала навпочіпки просто на вулиці. На ній була леопардова шуба зі штучного хутра, яку вона одягла на голе тіло. Верхній одяг Арабелла скомбінувала з чорними гостроносими чоботами на шпильках. Чі розпустила волосся і завершила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у блакитній прозорій білизні похизувалася пласким животом і спокусливим декольте.

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