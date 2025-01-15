У леопардовій шубі та окулярах зі стразами: папараці заскочили Роббі Вільямса з дружиною у Нью-Йорку

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапив Роббі Вільямс, який йшов у супроводі своєї дружини Айди Філд.

Артист мала гламурний вигляд. На ньому була леопардова шуба, чорна водолазка, чорні широкі штани зі стрілками. Взутий він був у чорні туфлі з металевими шипами.

Роббі зробив стильне укладання і завершив лук чорними сонцезахисними окулярами зі стразами.

Роббі Вільямс і Айда Філд / Фото: Getty Images

Філд була одягнена у чорну довгу шубу, чорну куртку, чорну водолазку і сині джинси-кльош. Вбрання вона скомбінувала з чорними черевиками на платформі. Через плече у неї висіла плетена чорна сумка. Лук акторка доповнила укладанням із м'якими локонами та одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у червоній оправі.

Нагадаємо, нещодавно у світ вийшов графічний мюзикл "Роббі Вільямс: Better Man".

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