У леопардовій шубі та шкіряному корсеті: дочка Мадонни потрапила під приціл папараці

У леопардовій шубі та шкіряному корсеті: дочка Мадонни потрапила під приціл папараці

Вона є не менш епатажною, ніж її знаменита мама.

25-річну доньку Мадонни Лурдес Леон сфотографували у Нью-Йорку, коли вона виходила з універмагу Saks Fifth Avenue. Дівчина ходила на шопінг зі своєю подругою – моделлю Скарлетт Костелло.

Лурдес обрала для свого виходу Лурдес обрала чорний шкіряний топ у корсетному стилі, світлі джинси з лампасами, а також екошубу з леопардовим принтом, яку доповнював ще й чорний хутряний комір. Своє довгі чорне волосся дівчина розпустила, а кілька прядок заплела в кіски.

Лурдес Леон / Getty Images

А ось поки Лурдес проводить час у Нью-Йорку, її 63-річна мама постить у Instagram фото з Каліфорнії, на яких позувала в не менш сміливому корсеті, ніж її дочка. Проте останнім часом усі знімки Мадонни у фотоблогу ретушуються до невпізнання.

Читайте також: