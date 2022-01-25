У леопардовій спідниці та худі Dior: 73-річна Мей Маск у стильному луці з'явилася на фешншоу

У леопардовій спідниці та худі Dior: 73-річна Мей Маск у стильному луці з'явилася на фешншоу

Мама Ілона Маска, модель та бізнес-леді продемонструвала на тижні моди у Парижі ефектний образ від Dior.

У межах Паризького тижня моди відбувся показ кутюрної колекції Dior сезону весна-літо 2022 року, який відвідало багато знаменитостей. Серед них була неперевершена Мей Маск.

Бізнес-вумен обрала для фешнзаходу стильний лік від Dior. Вона поєднала чорне худі з написом бренду з вишневою водолазкою, леопардовою спідницею довжини міді та з чорними черевиками на грубій підошві.

Мей Маск / Associated Press

На голові у Мей був чорний капелюшок з невеликою вуаллю, яка додала її образу елегантності та шарму. У руці Маск тримала стильну бордову сумку-сідло Dior.

Чорний манікюр та макіяж з акцентом на помаді кольору запорошеної троянди завершили ефектний аутфіт мами Ілона Маска. Модель щиро усміхалася фотографам. І взагалі, Мей – неймовірна жінка, яка завжди на позитиві та заряджає навколишніх своєю крутою енергетикою.

Фешншоу також відвідали Кара Делевінь, Наталія Водянова, Амелія Віндзор та інші.

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