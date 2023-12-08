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У леопардовій спідниці та помаранчевому бікіні: Емілі Ратаковскі похизувалася ідеальною фігурою

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
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У леопардовій спідниці та помаранчевому бікіні: Емілі Ратаковскі похизувалася ідеальною фігурою

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Модель вирушила на відпочинок.

32-річна американська топмодель та інфлуенсер — Емілі Ратаковскі– схоже, улетіла на відпочинок у теплі краї та вже показала перше фото з готелю. На ньому модель зображена в помаранчевому бікіні, леопардовій спідниці та синій кепці. Фігура зірки має чудовий вигляд.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Безперечно, цей купальник від власного бренду Емілі – Inamorata. Дівчина сама рекламує свої вироби.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі показала, як вбирала ялинку разом із сином – дворічним Сильвестром.

Емілі Ратаковскі із сином / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі із сином / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

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Дата публікації
Перегляди
618
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