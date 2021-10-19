У леопардовій спідниці з розрізом: учасниця "Холостяка-11" похизувалася стрункими ногами

Джессіка Чегі у гламурному луці прогулялася курортом.
Учасниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" - Джессіка Чегі, продемонструвала гламурний образ під час відпочинку у Єгипті.
Дівчина постала на знімку у леопардовому костюмі, який складався із топа з оголеними плечима та широкими рукавами, а також спідниці довжини міді. Розріз на спідниці дозволив красуні продемонструвати свої стрункі ноги.
Аутфт Чегі доповнила солом'яним капелюхом із ланцюжком і місткою сумкою.
"Подорожуйте! Ваші гроші повернуться, ваш час – ні", - підписала знімок Джессіка.
Минулого разу дівчина похизувалася стрункою фігурою в екстравагантному купальнику. Позувала вона біля басейну.
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