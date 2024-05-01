У леопардовій спідниці з рюшею: модель Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком

Поки телезірка Кім Кардашян носить у Лос-Анджелесі шуби від Balenciaga, супермодель Емілі Ратаковскі гуляє Нью-Йорком у більш розслаблених і легких вбраннях. Зірку заскочили фотографи, коли вона йшла однією з галасливих вулиць міста в легкій спідниці-міді та білому топі.

Спідниця моделі в леопардовий принт була від бренду Dior і створена модельєром Джоном Гальяно, який був креативним директором бренду від 1996 до 2011 року. Прикрашали цей виріб велика рюша та асиметричний поділ.

Також вона одягла червоні кросівки від Puma, сонцезахисні окуляри, а на плечі у неї висіла сумка Loewe. На шиї зірки подіуму красувалося кілька прикрас із підвісками.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Також Емілі любить і часто носить ще одну пару кросівок – Samba від Adidas. Її в цій моделі вже неодноразово фотографували папараці на прогулянках.

Емілі Ратажовскі / Фото: Getty Images

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