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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1718
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1 хв

У леопардовій сукні і чорній з квітами: Кріс Дженнер продемонструвала два ефектні луки у Венеції

69-річна мати клану Кардашян-Дженнер має чудове почуття стилю. Своїми виходами в Італії вона це підтверджує.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер разом зі своїми доньками відвідала перший день весільних урочистостей американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.

Папараці заскочили Кріс, коли вона сідала до човна, щоб вирушити на неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поряд із церквою Мадонна дель’Орто. Вона мала елегантний вигляд у чорній сукні з пишними рукавами, V-подібним вирізом і чорними 3D-квітами на поясі.

Кріс Дженнер / © Associated Press

Кріс Дженнер / © Associated Press

Їй зробили укладання каре з підкрученими кінчиками і макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками.

А сьогодні Кріс вийшла на прогулянку Венецією у гламурному образі. На ній була легка леопардова сукня максі з довгими рукавами-ліхтариками і вузлом із драпуванням на талії.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер / © Getty Images

Її зірка реаліті скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на невеликих підборах. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри від Alaїa, у вухах — великі золотисті сережки з камінням у вигляді серця, а на руках — золотий годинник і каблучка.

Нагадаємо, Кріс Дженнер в аеропорту «Марко Поло» у Венеції з’явилася у чорній мереживній сукні з рюшами та асиметричним подолом.

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