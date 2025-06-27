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У леопардовій сукні і чорній з квітами: Кріс Дженнер продемонструвала два ефектні луки у Венеції
69-річна мати клану Кардашян-Дженнер має чудове почуття стилю. Своїми виходами в Італії вона це підтверджує.
Кріс Дженнер разом зі своїми доньками відвідала перший день весільних урочистостей американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.
Папараці заскочили Кріс, коли вона сідала до човна, щоб вирушити на неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поряд із церквою Мадонна дель’Орто. Вона мала елегантний вигляд у чорній сукні з пишними рукавами, V-подібним вирізом і чорними 3D-квітами на поясі.
Їй зробили укладання каре з підкрученими кінчиками і макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками.
А сьогодні Кріс вийшла на прогулянку Венецією у гламурному образі. На ній була легка леопардова сукня максі з довгими рукавами-ліхтариками і вузлом із драпуванням на талії.
Її зірка реаліті скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на невеликих підборах. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри від Alaїa, у вухах — великі золотисті сережки з камінням у вигляді серця, а на руках — золотий годинник і каблучка.
Нагадаємо, Кріс Дженнер в аеропорту «Марко Поло» у Венеції з’явилася у чорній мереживній сукні з рюшами та асиметричним подолом.