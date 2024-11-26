У леопардовій сукні і на шпильках: американська модель у гламурному луку з'явилася у Лос-Анджелесі

28-річна Брукс Нейдер обрала для свого виходу у світ вбрання з анімалістичним принтом.
До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська модель Брукс Нейдер. Її зазнімкували, коли вона виходила з автівки.
Брукс була одягнена у довгу сукню з леопардовим принтом, яка чудово обтискала її струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Нейдер зробила укладання з локонами, макіяж із шоколадним блиском на губах, молочний манікюр, вуха вона прикрасила золотими масивними сережками, а на руках були золоті широкі браслети.
Нагадаємо, раніше Брукс Нейдер вийшла у світ у коричневому замшевому жилеті з відвертим декольте і чорних шкіряних мінішортах.
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