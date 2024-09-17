Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У леопардовій сукні і волошковому пальті: гламурний образ Єви Мендес

У леопардовій сукні і волошковому пальті: гламурний образ Єви Мендес

У леопардовій сукні і волошковому пальті: гламурний образ Єви Мендес

Єва Мендес / Фото: Getty Images

50-річна акторка мала прекрасний вигляд.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Єва Мендес. Акторка мала ефектний гламурний вигляд і тому не залишилася непоміченою.

На ній була сукня з леопардовим принтом із рюшами та асиметричним подолом. На плечі вона накинула елегантне пальто волошкового кольору.

Єва Мендес / © Getty Images
Єва Мендес / Фото: Getty Images

Аутфіт Єва доповнила чорними гостроносими чоботами на шпильках і чорною сумочкою.

Мендес зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, бежевий манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-ланцюжками, а пальці – золотими каблучками.

Нагадаємо, Єва Мендес разом із чоловіком Раяном Гослінгом і донькою відвідала змагання з гімнастики.

Читайте також:

Аlyona alyona вперше заговорила про одруження! Чому реперка відкладає весілля? – ЖВЛ представляє

Аlyona alyona вперше заговорила про одруження! Чому реперка відкладає весілля? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація