У леопардовій сукні і волошковому пальті: гламурний образ Єви Мендес

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Єва Мендес. Акторка мала ефектний гламурний вигляд і тому не залишилася непоміченою.

На ній була сукня з леопардовим принтом із рюшами та асиметричним подолом. На плечі вона накинула елегантне пальто волошкового кольору.

Єва Мендес / Фото: Getty Images

Аутфіт Єва доповнила чорними гостроносими чоботами на шпильках і чорною сумочкою.

Мендес зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, бежевий манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-ланцюжками, а пальці – золотими каблучками.

Нагадаємо, Єва Мендес разом із чоловіком Раяном Гослінгом і донькою відвідала змагання з гімнастики.

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