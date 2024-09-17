У леопардовій сукні і волошковому пальті: гламурний образ Єви Мендес

50-річна акторка мала прекрасний вигляд.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Єва Мендес. Акторка мала ефектний гламурний вигляд і тому не залишилася непоміченою.
На ній була сукня з леопардовим принтом із рюшами та асиметричним подолом. На плечі вона накинула елегантне пальто волошкового кольору.
Аутфіт Єва доповнила чорними гостроносими чоботами на шпильках і чорною сумочкою.
Мендес зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, бежевий манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-ланцюжками, а пальці – золотими каблучками.
Нагадаємо, Єва Мендес разом із чоловіком Раяном Гослінгом і донькою відвідала змагання з гімнастики.
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