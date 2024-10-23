У леопардовій сукні і з коханим-військовим: Соломія Вітвіцька на прем'єрі фільму "Веном: останній танець"

У столичному кінотеатрі "Планета кіно", у ТРЦ River Мall, відбулася прем'єра фантастичного екшену "Веном: останній танець" із Томом Гарді у головній ролі.

Захід відвідала ведуча ТСН і "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька. Вона прийшла у супроводі свого коханого – військового Олексія Ситайла.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

Телеведуча продемонструвала стильний образ у сукні з леопардовим принтом, зверху якої одягла бежевий жакет. Лук Соломія доповнила бежевими високими чоботами на грубій підошві.

Олексій був одягнений у футболку з патріотичним принтом, джинси і кросівки.

На івенті також побували кінорежисер Любомир Левицький, ведуча Оксана Гутцайт й актор Андрій Твердак, який озвучив Венома в українському дубляжі.

Любомир Левицький

Оксана Гутцайт

Андрій Твердак

Про фільм:

Режисеркою стрічки "Веном: останній танець" є Келлі Марсел, яка працювала над першими двома частинами.

Один з найяскравіших персонажів Marvel – Том Гарді в образі Венома – повертається на широкі екрани в останньому фільмі трилогії.

Після подій попередньої частини журналіст Едді Брок і розумний інопланетний симбіот Веном мають тікати, бо їх переслідують два світи. Брок наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука". Їм потрібно буде ухвалити важливе рішення, яке стане для них останнім танцем.

У фільмі зіграли також Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Стівен Грем, Пеггі Лу, Кларк Бако, Ріс Іванс, Аланна Юбак та інші.

Відсьогодні, 23 жовтня, фільм "Веном: останній танець" – в українських кінотеатрах.

Читайте також: