У леопардовій сукні і з золотою сумочкою: Ніколь Шерзінгер сходила до бродвейського театру

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls культурно провела вечір.
Ніколь Шерзінгер відвідала прем’єру нової вистави "Сусідка" на Бродвеї у The Booth Theatre у Нью-Йорку.
Для культурного виходу вона обрала гламурний аутфіт. На Ніколь була сукня з леопардовим принтом і золотим орнаментом, пишними рукавами та оголеними плечами.
Лук зірка доповнила чорними мулями і золотою сумочкою Yves Saint Laurent на золотому ланцюжку.
Шерзінгер розпустила волосся, одягла масивні сонцезахисні окуляри, прикрасила шию золотим ланцюжком із хрестиком, а на пальці красувалася каблучка з великим діамантом. У неї був молочний манікюр і педикюр шоколадного відтінку.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці у центрі Нью-Йорка. На ній була червона обтисла сукня довжини міді на тонких бретельках і з драпуванням на ліфі.
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