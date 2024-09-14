У леопардовій сукні і з золотою сумочкою: Ніколь Шерзінгер сходила до бродвейського театру

Ніколь Шерзінгер відвідала прем’єру нової вистави "Сусідка" на Бродвеї у The Booth Theatre у Нью-Йорку.

Для культурного виходу вона обрала гламурний аутфіт. На Ніколь була сукня з леопардовим принтом і золотим орнаментом, пишними рукавами та оголеними плечами.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Лук зірка доповнила чорними мулями і золотою сумочкою Yves Saint Laurent на золотому ланцюжку.

Шерзінгер розпустила волосся, одягла масивні сонцезахисні окуляри, прикрасила шию золотим ланцюжком із хрестиком, а на пальці красувалася каблучка з великим діамантом. У неї був молочний манікюр і педикюр шоколадного відтінку.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці у центрі Нью-Йорка. На ній була червона обтисла сукня довжини міді на тонких бретельках і з драпуванням на ліфі.

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