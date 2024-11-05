У леопардовій сукні і замшевих туфлях: Ніколь Шерзінгер у розкішному образі сходила на шоу

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls обрала для свого виходу вбрання з трендовим анімалістичним принтом.
Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорка, коли вийшла зі студії ABC Studio. Співачка завітала на шоу "Live With Kelly and Mark", щоб розповісти про свою гру у "Sunset Blvd" на Бродвеї , новій адаптації мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера.
Зірка, як завжди, мала розкішний вигляд. На ній була сукня з трендовим нинішньої осені леопардовим принтом на тонких бретельках, яка чудово підкреслила її струнку спокусливу фігуру.
Аутфіт красуня доповнила бежевими замшевими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із акцентом на очах і темно-вишневий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї – золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді замка, а на руках – золоті каблучка і браслет.
Нагадаємо, раніше ми бачили Ніколь Шерзінгер у шоколадній сукні без рукавів, з розрізом та цікавими вставками з кільцями на тулубі.
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