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У леопардовій сукні-комбінації: ефектна Майлін Класс із дочкою прийшла до театру

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
1 хв
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У леопардовій сукні-комбінації: ефектна Майлін Класс із дочкою прийшла до театру

Майлін Класс / Фото: Getty Images

Знаменита британка Майлін Класс днями побувала на прем'єрі нової трупи популярного мюзиклу "Wicked" у театрі "Аполло-Вікторія" у Лондоні.

45-річна теле- та радіоведуча приїхала на світський захід у сміливій сукні-комбінації в леопардовий принт від Next, вартістю лише 52 долари. Свій образ Класс доповнила парою масивних босоніжок чорного кольору на високих підборах. У неї у вухах були золоті сережки-кільця, на шиї кілька золотих ланцюгів з підвісками і без, на зап'ясті — годинник і кілька золотих браслетів. У руках Майлін тримала маленький чорний клатч від Chanel.

Майлін Класс / © Getty Images
Майлін Класс / Фото: Getty Images

До театру Майлін прийшла зі своєю 12-річною дочкою Гіро. Дівчинка була в чорній короткій сукні, чорних колготах і в чорних лакованих туфлях, а в руках тримала клатч. Класс поділилася знімком зі своїми підписниками в Instagram сторіз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто від королів до супермоделей любив носити леопардовий принт. У різні роки цей принт був дуже популярним.

Майлін Класс з дочкою Гіро / © Instagram Майлін Класс
Майлін Класс з дочкою Гіро / Фото: Instagram Майлін Класс

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Дата публікації
Перегляди
606
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