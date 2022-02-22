У леопардовій сукні-комбінації: Кітті Спенсер разом із сестрами та братом відвідала вечірку в Лондоні

Британська аристократка леді Кітті Спенсер разом із сім'єю відвідала світський захід у Лондоні.

Кітті та її сестри-близнючки леді Еліза та леді Амелія, а також молодший брат Семюель Ейткен були зазнімковані на вечірці після Лондонського тижня моди.

31-річна Кітті, яка минулого року вийшла заміж, мала гламурний вигляд у мереживній сукні з леопардовим принтом від Dolce & Gabbana у поєднанні з чорною шкіряною курткою на вечірці журналу Perfect Magazine LFW у The Standard.

Леді Кітті Спенсер / Getty Images

На заході до неї приєдналися її сестри-близнята Леді Еліза та Леді Амелія, які хизувалися в мерехтливих сукнях з колекції Michael Kors, доповнивши свої луки чорними босоніжками на підборах.

Кітті Спенсер була у щільних чорних колготах та лакованих гостроносих туфлях на підборах. Вона також доповнила свій вечірній аутфіт прикрасою на шиї та масивними сережками-висячками у вухах, а також зробила високий кінський хвіст та насичений макіяж.

На вечірці був і 18-річний брат Кітті – Семюель, син Вікторії Ейткен (матері Кіті, Елізи та Амелії) та її другого чоловіка Джонатана Ейткена. Він був у білій футболці, білій джинсовій куртці, джинсах та черевиках. Хлопець зараз робить кар'єру у модельному бізнесі та нещодавно знявся у фотосеті для журналу Tatler.

Леді Кітті Спенсер із сестрами та братом / Getty Images

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