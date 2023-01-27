У леопардовій сукні-сорочці: ефектний вихід Майлін Клас на роботу

Британська співачка та ведуча Майлін Клас приїхала сьогодні на роботу у total leopard look.

На тлі останніх подій і популярного в Instagram хештегу #freetheleopards образ Майлін Клас захоплює. Хоча слід сказати, що жінка і раніше носила леопардове вбрання на роботу та прогулянки, а ми збирали для вас цілу добірку її образів.

Сьогодні Майлін Клас сфотографували на шляху з Global Radio Studios, де знаменитість працює. Одягнена вона була в леопардову сукню-сорочку, тренч від Burberry, а взута у високі чоботи із замші з хутряною обробкою та на підборах. У руках Клас несла руду плетену сумку на великому золотому ланцюзі.

Лук ведуча доповнила великими сонцезахисними окулярами у білій оправі, одягла кілька золотих ланцюгів на шию, тонкий браслет на зап'ястя та кілька каблучок.

Майлін Клас / Фото: Getty Images

Нагадаємо, акторка Енн Гетевей приїжджала на показ Valentino у Парижі у повністю леопардовому аутфіті.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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