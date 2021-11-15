У леопардовій сукні та з червоним манікюром: учасниця "Холостяка" в ефектному образі прийшла на телепередачу

Анна Гузєєва стильним вбранням підкреслила сексуальну фігуру.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – взяла участь у зніманнях телепередачі. В Instagram вона опублікувала знімки звідти.
Анна продемонструвала в ефірі стильний аутфіт. Вона підкреслила сексуальну фігуру червоною сукнею з леопардовим принтом.
Біляве волосся вона зібрала в пучок, зробила насичений макіяж з акцентом на пишних віях і прикрасила вуха маленькими круглими сережками. На шиї у неї висів сріблястий кулон на тонкому ланцюжку.
Образ Гузєєва завершила червоним довгим манікюром.
Раніше Анна була брюнеткою. Який колір волосся більше личить їй?
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