У леопардовій сукні та з червоним манікюром: учасниця "Холостяка" в ефектному образі прийшла на телепередачу

У леопардовій сукні та з червоним манікюром: учасниця "Холостяка" в ефектному образі прийшла на телепередачу

Анна Гузєєва стильним вбранням підкреслила сексуальну фігуру.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – взяла участь у зніманнях телепередачі. В Instagram вона опублікувала знімки звідти.

Анна продемонструвала в ефірі стильний аутфіт. Вона підкреслила сексуальну фігуру червоною сукнею з леопардовим принтом.

Ганна Гузєєва/Instagram

Біляве волосся вона зібрала в пучок, зробила насичений макіяж з акцентом на пишних віях і прикрасила вуха маленькими круглими сережками. На шиї у неї висів сріблястий кулон на тонкому ланцюжку.

Ганна Гузєєва/Instagram

Образ Гузєєва завершила червоним довгим манікюром.

Раніше Анна була брюнеткою. Який колір волосся більше личить їй?

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva/

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