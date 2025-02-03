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У леопардовій сукні від Roberto Cavalli: співачка блиснула звабливим декольте на червоній доріжці

У леопардовій сукні від Roberto Cavalli: співачка блиснула звабливим декольте на червоній доріжці

Калі Учіс / Фото: Associated Press

Калі Учіс обрала для своєї появи на премії вбрання з анімалістичним принтом.

Колумбійсько-американська співачка Калі Учіс побувала на щорічній церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Калі Учіс / © Associated Press
Калі Учіс / Фото: Associated Press

Для свого виходу на червону доріжку вона обрала обтислу леопардову сукню з невеликим шлейфом від Roberto Cavalli. Головним акцентом у її луку було звабливе декольте з сіточкою і срібними паєтками, крізь яке вона блиснула пишними звабливими грудьми.

Калі Учіс / © Associated Press
Калі Учіс / Фото: Associated Press

Образ Учіс доповнила чорними гостроносими туфлями  Fia Borghini. У неї була гарна зачіска з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр. Прикраси з камінням завершили аутфіт Калі.

Калі Учіс / © Associated Press
Калі Учіс / Фото: Associated Press

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