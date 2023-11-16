У леопардовій сукні з акцентом на спокусливому декольте: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала гламурний аутфіт

Анна Гузєєва обрала для свого виходу ефектне вбрання з анімалістичним принтом.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – поділилася в Instagram новими знімками. Дівчина показала свій гламурний лук, у якому вона відвідала звану вечерю.

Для свого виходу у світ Анна обрала леопардову обтислу мінісукню від Dolce & Gabbana. Головний акцент у її аутфіті був на спокусливому декольте.

Анна Гузєєва/Instagram

Вбрання Гузєєва доповнила чорними ботфортами на високих платформах і шпилькахта червоною сумочкою від Dior.

Анна Гузєєва/Instagram

Анна зробила акуратну зачіску і насичений вечірній макіяж. Елегантні сережки і білий манікюр завершили лук красуні.

Анна Гузєєва/Instagram

Нагадаємо, Анна Гузєєва взяла участь у міжнародному конкурсі краси Mrs. European Nations Globe 2023. Вона посіла третє місце. Там дівчина продемонструвала розкішний образ в оксамитовій плахті із золотою вишивкою.

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