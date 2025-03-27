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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

У леопардовій сукні з хутряним поясом: зірка серіалу "Гра престолів" сходила на прем'єру фільму

43-річна акторка Наталі Дормер обрала для свого виходу вбрання з анімалістичним принтом.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталі Дормер

Наталі Дормер / © Getty Images

Зірка серіалу "Гра престолів" – Наталі Дормер – відвідала прем'єрний показ фільму "The View" у Нью-Йорку.

Для своєї появи на івенті зірка обрала сукню міді з леопардовим принтом і гострим коміром. Талію вона підкреслила чорно-білим широким хутряним поясом із трьома ремінцями.

Наталі Дормер / © Getty Images

Наталі Дормер / © Getty Images

Вбрання Наталі доповнила чорними замшевими чоботами. На плечі вона накинула елегантне пальто шоколадного відтінку.

Дормер зробила укладання з м'якими локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками у вигляді сердечка.

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