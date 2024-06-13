У леопардовій сукні з пікантним декольте: донька Мадонни у гламурному образі з'явилася на івенті

Лурдес Леон обрала для свого виходу вбрання з анімалістичним принтом.

Донька Мадонни – 27-річна Лурдес Леон – відвідала івент MAC's Viva Glam Billion Dollar Ball у Нью-Йорку.

Леон ефектно з'явилася перед фотокамери. Вона була одягнена у сукню з леопардовим принтом і пікантним декольте, яка чудово обтискала її струнку фігуру.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Аутфіт Лурдес доповнила чорними мюлями з хутряними помпономи, зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді і чорним манікюром. На шиї у неї був золотий ланцюжок із різними підвісками, а на руці – золота каблучка.

Нагадаємо, Лурдес Леон на показ чоловічої колекції бренду Saint Laurent осінь-зима 2024–2025 у Парижі постала у відвертому чорному мереживному вбранні і без бюстгальтера.

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