У леопардовій сукні з пікантним декольте: Майлін Клас сходила на мюзикл у Лондоні

46-річна британська піаністка, співачка та ведуча Майлін Клас відвідала галаконцерт "Six The Musical" у театрі Vaudeville у Лондоні.

Майлін одягла сексуальну мереживну сукню з леопардовим принтом і глибоким прозорим ліфом, щоб відвідати галавиставу мюзиклу. Зірка позувала перед початком шоу у лондонському театрі Водевіль.

Клас зробила вечірній макіяж, розпустила волосся, доповнила лук кількома золотими підвісками на шиї. Також вона одягла кілька каблучок і золотий годинник на зап'ястя. А взута була в босоніжки на підборах.

Майлін Клас / Фото: Getty Images

Мюзикл "Six The Musical" заснований на історіях шести дружин короля Генріха VIII з династії Тюдорів та їхніх музичних сутичках при спробі організувати концерт, присвячений їхнім королівським випробуванням. Мюзикл вперше був показаний у лондонському Вест-Енді після туру Великою Британією 2019 року, а 2021 року переїхав до театру "Водевіль".

Майлін Клас дуже любить сукні з леопардовим принтом. Раніше ми показували інший її образ, у якому зірка приїхала на прем'єру нової трупи популярного мюзиклу Wicked у театрі "Аполло-Вікторія" у Лондоні.

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