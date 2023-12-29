У леопардовій сукні з пишним декольте: папараці заскочили телеведучу у гламурному луку у Бразилії

Джессіка Алвес, яка зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність, у вбранні з "хижим" принтом сходила на шопінг.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця британського реалітішоу Celebrity Big Brother – Джессіка Алвес – потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла з шопінгу у місті Сан-Паулу.
Алвес обрала для свого виходу гламурний образ. На ній була леопардова сукня міді на ґудзиках із пишним сексуальним декольте. Талію Джес підкреслила чорним поясом із золотою пряжкою Chanel.
Аутфіт ведуча доповнила чорними туфлями на шпильках, бежевою сумкою, стильними сонцезахисними окулярами, довгими сережками і золотими браслетами та каблучками. Алвес розпустила волосся, нафарбувала губи бежевою помадою і завершила лук довгим червоним манікюром. У руках вона несла паперовий пакет із покупками.
Нагадаємо, Джессіка Алвес на церемонію вручення премії UK Glamour Awards у Лондоні прийшла у червоній прозорій сукні з розсипом страз, вирізами на животі і стегнах, а також із відвертим декольте.
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