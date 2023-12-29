У леопардовій сукні з пишним декольте: папараці заскочили телеведучу у гламурному луку у Бразилії

Джессіка Алвес, яка зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність, у вбранні з "хижим" принтом сходила на шопінг.

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця британського реалітішоу Celebrity Big Brother – Джессіка Алвес – потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла з шопінгу у місті Сан-Паулу.

Алвес обрала для свого виходу гламурний образ. На ній була леопардова сукня міді на ґудзиках із пишним сексуальним декольте. Талію Джес підкреслила чорним поясом із золотою пряжкою Chanel.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

Аутфіт ведуча доповнила чорними туфлями на шпильках, бежевою сумкою, стильними сонцезахисними окулярами, довгими сережками і золотими браслетами та каблучками. Алвес розпустила волосся, нафарбувала губи бежевою помадою і завершила лук довгим червоним манікюром. У руках вона несла паперовий пакет із покупками.

Нагадаємо, Джессіка Алвес на церемонію вручення премії UK Glamour Awards у Лондоні прийшла у червоній прозорій сукні з розсипом страз, вирізами на животі і стегнах, а також із відвертим декольте.

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