У леопардовій сукні з розрізом до стегна: американська співачка у розкішному образі сяяла на музичній премії

Келлі Роуленд обрала для свого виходу ефектне вбрання.

Співачка і засновниця американського гурту Destiny's Child - Келлі Роуленд – відвідала церемонію вручення премії American Music Awards, яка відбулася у Microsoft Theatre у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці зірка постала в ефектному образі. На ній була розкішна жовто-чорна сукня з "хижим" принтом, шлейфом і без бретельок із кутюрної колекції весна-літо 2022 бренду Nicolas Jebran.

Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

Вбрання мало пікантне декольте, розшите золотистими паєтками, і високий розріз, який дозволив Келлі похизуватися стрункими ногами, обмазаними сяйливим хайлайтером.

Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

Сукню вона скомбінувала з довгими латексними рукавичками і чорними туфлями на шпильках.

Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

Ідеальне укладання боб каре і макіяж із акцентом на червоній помаді завершив лук Роуленд. Зону декольте зірка вирішила не прикрашати аксесуарами, щоб не відволікати увагу від красивої сукні.

Келлі Роуленд / Фото: Associated Press

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