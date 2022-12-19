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У леопардовій сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" показала фото з Домінікани

У леопардовій сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" показала фото з Домінікани

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
468
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У леопардовій сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" показала фото з Домінікани

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан продемонструвала літні луки.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан виклала в Instagram знімки з відпочинку у Домініканській республіці.

На першій світлині красуня позує ввечері у леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на платформі.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

На іншому фото Богдан позувала на колінах на пляжі. На ній був чорний асиметричний купальник.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Раніше Анна продемонструвала струнку фігуру у рожевому бікіні. А її фоловери розкритикували за надмірну худорлявість.

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Дата публікації
Перегляди
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