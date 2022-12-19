У леопардовій сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" показала фото з Домінікани

Анна Богдан продемонструвала літні луки.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан виклала в Instagram знімки з відпочинку у Домініканській республіці.
На першій світлині красуня позує ввечері у леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на платформі.
На іншому фото Богдан позувала на колінах на пляжі. На ній був чорний асиметричний купальник.
Раніше Анна продемонструвала струнку фігуру у рожевому бікіні. А її фоловери розкритикували за надмірну худорлявість.
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