У леопардовій сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" показала фото з Домінікани

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан виклала в Instagram знімки з відпочинку у Домініканській республіці.

На першій світлині красуня позує ввечері у леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на платформі.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

На іншому фото Богдан позувала на колінах на пляжі. На ній був чорний асиметричний купальник.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Раніше Анна продемонструвала струнку фігуру у рожевому бікіні. А її фоловери розкритикували за надмірну худорлявість.

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